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Ekonomi Akaryakıt fiyatları: Motorine zam açıklaması, tabela yine değişiyor! Güncel yeni fiyatlar, benzin, motorin, LPG
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Motorine zam açıklaması, tabela yine değişiyor! Güncel yeni fiyatlar, benzin, motorin, LPG

Yeniakit Publisher
2023-09-17 20:32:00 - 2023-09-17 20:47:07
Akaryakıt fiyatları: Motorine zam açıklaması, tabela yine değişiyor! Güncel yeni fiyatlar, benzin, motorin, LPG

Brent petroldeki artış devam ederken üst üste zamlar gören akaryakıt fiyatları yeni haftaya zamlı başlayacak mı? Akaryakıt fiyatlarına son gelen bilgilere göre salı günü motorine zam gelmesi bekleniyor. 17 Eylül güncek benzin, motorin, LPG fiyatları

Brent petrol ve dolardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yön verirken uzmanlar petrol fiyatlarının daha da yükseleceğini söylüyor. Peki yeni hafta da benzin ve motorine yeniden zam gelecek mi? Son gelen bilgilere göre 19 Eylül Salı günü motorine zam gelmesi bekleniyor. İşte 17 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

Motorin fiyatları için 13 Eylül'de 2,03 TL, Benzin fiyatı için 14 Eylül'de 1,64 TL zam gelmişti. 

BENZİN VE MOTORİNE YENİ HAFTADA ZAM VAR MI?

Dün doların yeniden 27 TL' sınırına dayanması ve Brent Petrol'ün 90 doları aşması sonucunda yeniden benzin ve motorine zam gelecek mi sorusu merak edilmeye başlandı.

Beklenen Yeni Zam İddiaları

Ancak, akaryakıt fiyatlarındaki zamların sona erdiği söylenemez. Haberlere göre, 19 Eylül tarihinden itibaren benzin fiyatlarına yeni bir zam yapılabileceği gündeme geldi. Bu iddialar henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmış değil.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 17 Eylül 2023 Pazar günü için sorgulanıyor. İşte; 17 Eylül 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…

İZMİR

Motorin fiyatı: 40,75 TL

Benzin fiyatı: 37,56 TL

LPG fiyatı: 17,40 TL

ANKARA

Motorin fiyatı: 40,56 TL

Benzin fiyatı: 37,44 TL

LPG fiyatı: 17,69 TL

İSTANBUL (AVRUPA)

Motorin fiyatı: 40,02 TL

Benzin fiyatı: 36,87 TL

LPG fiyatı: 17,78 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Motorin fiyatı: 39,96 TL

Benzin fiyatı: 36,82 TL

LPG fiyatı: 17,33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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