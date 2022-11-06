Akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LGP fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta zam var mı?
Akaryakıt fiyatları, dolar kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine bağlı olarak değişim gösteriyor. Doların ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına direkt yansımaya devam etti. Ancak brent petrol 90 dolar seviyelerine geriledi. Sürücüler benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi içinde. Ancak sürücülere kötü haber geldi; benzin zamlandı. Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar?
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dalgalı bir seyir izlemeye başlayan brent petrol fiyatları akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 1 Kasım günü itibarıyla benzin fiyatlarına gelen 71 kuruşluk zammın ardından araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. 4 Kasım gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz ve benzin fiyatlarına yapılan zam pompa fiyatına yansıdı. İşte, 6 Kasım akaryakıt zammı sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatlar..
EN SON NE ZAMAN ZAM GELMİŞTİ?
31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.
Akaryakıt fiyatları güncellendi. Benzin, motorin ve LGP fiyatları. İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları. 6 Kasım Pazar Güncel Akaryakıt Fiyatları
AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 6 KASIM 2022 PAZAR
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26.4 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.95 TL
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 6 KASIM 2022 PAZAR
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.68 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.38 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.95 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 21.52 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 26.49 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 21.51 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 26.51 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL
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