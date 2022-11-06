Akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LGP fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta zam var mı?

Akaryakıt fiyatları, dolar kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine bağlı olarak değişim gösteriyor. Doların ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına direkt yansımaya devam etti. Ancak brent petrol 90 dolar seviyelerine geriledi. Sürücüler benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi içinde. Ancak sürücülere kötü haber geldi; benzin zamlandı. Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar?