Akaryakıt fiyatları: Bu gece yarısı zam geliyor! Araç sahipleri: Benzin, motorin, LPG 20 Ekim 2023 güncel fiyatlar

20 Ekim 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan benzin fiyatlarına, 21 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 48 kuruş zam yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İstanbul Anadolu Yakasında 33,54 liraya satılan benzinin litre fiyatının akaryakıt zammının ardından 35,02 TL'den satılması bekleniyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,54 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,59 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,58 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,20 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,15 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,30 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,30 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

Motorine ise 21 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere herhangi bir zam yapılması beklenmiyor.

Son dönemde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, akaryakıt kullanan vatandaşları olumsuz etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatlarının artması, toplu taşıma ve özel araç kullanımının da maliyetini artırarak, enflasyonu da yükseltiyor.

SON OLARAK MOTORİNE 2 LİRA 23 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

17 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammının ardından Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları 40 TL'nin üzerine çıkmıştı.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda önce motorine; daha sonra benzine 2 liranın üzerinde indirim gelmişti.

BRENT PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI!

Brent petrolün varili, 19 Ekim Perşembe günü uluslararası piyasalarda 91 dolardan işlem gördü.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleri fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Arap ülkelerinin de olaya dahil olmaları durumunda petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesi sürüyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki hareketliliğe paralel olarak oluşuyor.

Akaryakıtın rafineri satış fiyatı, uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, döviz kuru ve ÖTV gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor.

Bu unsurlardaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyabiliyor.

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