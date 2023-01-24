Akaryakıt fiyatları: Benzine bu gece zam geliyor, zam miktarı? Anlık 24 Ocak 2023 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikler araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. 17 Ocak'ta benzine zam gelirken; 18 Ocak'ta motorin fiyatlarına zam uygulanmıştı. Yapılan zamlara ise bir yenisi daha ekleniyor. Benzine zam beklentisi gündemdeki yerini aldı. İşte 24 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG fiyatı...

BENZİNE YENİ ZAM YOLDA!

Benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat değişikliği, gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNE ZAM YAPILMIŞTI!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına 17 Ocak Salı gününden itibaren 67 kuruş zam geldi.

MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Motorin fiyatlarına 18 Ocak gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 5 kuruşluk zam yapıldı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 24 OCAK 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,40 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,14 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,56 TL



İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,40 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,14 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.92 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,65 TL

Motorin fiyatı: 23,42 TL

LPG fiyatı: 10,88 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,60 TL

Motorin fiyatı: 23,49 TL

LPG fiyatı: 10,59 TL