Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin zam geldi mi? Çifte indirim: Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları 19 Aralık 2022

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları son dakika...Aralık ayı Fed faiz kararı sonrası akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Rusya-Ukrayna Savaşı ile sert dalgalanmalara sahne olan petrol piyasasında son dönemde aşağı yönlü hareketler görülüyor. "Benzin ve motorin litre fiyatları için indirim-zam var mı" sorusu gündemde en çok arananlar arasında yer alıyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Küresel merkez bankalarının daha fazla faiz artırımına gitme olasılığının tetiklediği talep endişeleriyle fiyatlardaki düşüş sürüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayı faiz kararı sonrası faiz patikasını yüzde 5,1'e çekmesi ve beklenenden daha şahin verdiği mesajlar sonrası petrol yeniden 80 doların altına sarktı.

ECB BAŞKANI LAGARGE: FAİZ DAHA DA YUKARI GİDEBİLİR

ECB, üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun hala çok yüksek olması ve ilerleyen süreçte de yukarıda kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle faiz oranlarını önemli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umduklarını söyledi.

BOE FAİZİ 14 YILIN ZİRVESİNE ÇEKTİ

BoE ise politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. sabah'a göre: Tüm bunlarla beraber petrol fiyatları yeniden 80 dolar psikolojik bandının altında fiyatlandı.

BENZİN VE MAZOT FİYATI YENİ İNDİRİM GELİYOR

Brent petrol için yaşanan bu düşüş sonrası sektör temcilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 0,61 TL, motorin litre fiyatları için ise 0,77 TL'lik indirim bekleniyor.

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Araç sahipleri benzin fiyatı ve mazot fiyatı başta olmak üzere pompaya yansıyan değişimler sonucu günlük olarak araştırmalarını sıklaştırdı.

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MAZOT FİYATI

Motorin fiyatları: 22,77 TL

Benzin fiyatı: 18,51 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,51 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.87 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MAZOT FİYATI

Motorin fiyatları: 22,93 TL

Benzin fiyatı: 18,72 TL

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MAZOT FİYATI

Motorin fiyatları: 23,00 TL

Benzin fiyatı: 18,71 TL

PETROL FİYATLARI İÇİN KİLİT RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Akaryakıt sektör temsilcileri brent petrolün 80 dolar altına sarkması durumunda yeni indirimler gelebileceğini belirtirken, emtia piyasası uzmanları ise Rusya-Ukrayna tarafından gelecek olumlu bir haber akışının olup olmaması benzin ve mazot fiyatı için doğrudan belirleyici olan petrole yön vereceğini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİNİN PETROL ÜZERİNDE 25-30 DOLARLIK ETKİSİ VAR

Rusya Ukrayna krizinin çözülmesi durumda petrol üzerindeki 25-30 dolarlık bir geri çekilme olabileceği beklentisi piyasalarda öne çıkıyor.