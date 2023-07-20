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Ekonomi Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri, motorine yeniden yaptıkları dev zam ve tarih belli oldu!
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri, motorine yeniden yaptıkları dev zam ve tarih belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-07-20 19:35:00 - 2023-07-20 19:41:26
Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri, motorine yeniden yaptıkları dev zam ve tarih belli oldu!

Akaryakıta getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından otobüs bileti fiyatları da artış gösterireken 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk bir zam bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre fiyatlar

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 32.32 liradan satılıyor.
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Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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