Akaryakıt fiyatları altüst olacak! Dünyaca ünlü bankanın son tahmini şok etkisi yaptı

SAXO Bank tarafından yapılan altın ve petrol yorumu dikkat çekti. Bankanın Emtia Bölüm Başkanı Ole Hansen, altın fiyatlarında yeni rekorların görebileceğini, petrolde ise düşüşün sınırlı kalacağını söyledi.

Ekonomi Gazetesi’nden Elif Karaca’nın haberine göre, altın, dolar ve tahvil getirilerinde son yıllarda görülen en büyük artışa rağmen 2022 boyunca son derece güçlü bir performans gösterdi. Uzman isim, yatırımcıların merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almadaki başarısızlığına karşı korunma arayışıyla talep gösterdiğini belirterek, “Gelecek yıl için, küresel ekonomik görünümde kötüleşmeyle birlikte tahvil getirileri ve dolarda yeni zirvelerin görüldüğü, enflasyonun ise şu anda Fed ve piyasa tarafından fiyatlandırılan seviyelerin üzerinde olacağı bir tablo söz konusu olabilir. Dolar dışındaki diğer para birimlerinde ise, hisse senedi ve tahvillerde görülen kayıplara karşı öne çıkan altın pozitif getiri sağladı. Altının 2023'te 2000 doların çok üzerinde yeni rekor seviyelere ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

“Yılsonundan önce piyasa, Rusya'nın tavan fiyata vereceği tepkiye odaklanabilir ve Rusya’nın üretimi kısmaya karar vermesi halinde, piyasanın yeniden güç kazandığını görebiliriz” diyen Hansen, “Aksi takdirde mevcut seviyelerden düşüşün sınırlı olduğuna inanıyorum. Fiyatların daha fazla düşmesi durumunda OPEC+ muhtemelen fiyatları destekleyecektir, ABD yönetiminden stratejik rezerv adımı da beklenebilir” ifadelerini kullandı.