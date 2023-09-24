Akaryakıt fiyatları: Akaryakıta zam, gündeme düşen iddia! Akaryakıtta fiyatlar ne olacak? 24 Eylül güncel fiyatı

Bu kapsamda, birçok gazete ve haber sitesi, 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren benzin ve motorine zam geleceğini iddia etti. İddiaya göre, benzine 2 lira 3 kuruş, motorine ise 2 lira 6 kuruş zam gelecekti.

Akaryakıta zam geleceği iddiasının yalan çıkması, vatandaşları rahatlattı. Ancak, bazı vatandaşlar, bu iddianın neden ortaya atıldığını ve kimler tarafından yayıldığını merak ediyor.

Ders çıkarılmalı

Akaryakıta zam geleceği iddiasının yalan çıkması, vatandaşları dikkatli olmaya davet ediyor. Özellikle, sosyal medyada ve internette yer alan haberlere şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.

Bu tür haberlerin kaynağının doğrulanması ve güvenilir kaynaklardan gelmesi önemlidir. Ayrıca, bu tür haberlerin, vatandaşları tedirgin etmek veya endişelendirmek amacıyla yayıldığı ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

Peki 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte yanıtı...

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24 EYLÜL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38.55 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 17.35TL

İstanbul Avrupa yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38.60 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 17.38 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları listesi

Ankara'da benzin litre fiyatı: 39.19 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.67 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 17.45 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları listesi

İzmir'de benzin litre fiyatı: 39.29 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.84 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 17.55 TL