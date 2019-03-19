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Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak’ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim tek amacımız, hedefimiz var sadece ve sadece teröristler.

19 Mart 2019 Salı 18:44
Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak’ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim tek amacımız, hedefimiz var sadece ve sadece teröristler. Bazı alçaklar, hainler bunları çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu, büyük bir alçaklık, şerefsizliktir. Böyle bir şey söz konusu değil bizim tek hedefimiz teröristlerdir” dedi.


Bakan Akar, TSK komuta kademesi; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile denetleme, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a geldi. Akar’ı ve komutanları Şırnak Şerafettin Havalimanı’nda Vali Mehmet Aktaş, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve öteki ilgililer karşıladı. İlk ziyaret yeri 23. Piyade Tümen Komutanlığı oldu. Ardından TSK’nın komuta kademesi ile Şırnak Valiliğine geçti. Yöresel kıyafetli çocuklar Akar’a çiçek takdim etti.


Şırnaklıların daha huzurlu ve güvenli yaşaması için çalıştıklarını vurgulayan Akar, “Şırnaklı kardeşlerimizin de ileriye umutla aktıklarını görüyorum. Gençler, halkımız, esnaf büyük bir coşkuyla, dayanışma içinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. İnşallah önümüzdeki günler çok daha iyi olacak. Güvenliğinin de tam olduğunu görmek bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Silahlı Kuvvetler olarak Doğu’da, Güneydoğu’da, Suriye’nin kuzeyinde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bizim tek amacımız, hedefimiz var sadece ve sadece teröristler. Bazı alçaklar, hainler bunları çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu, büyük bir alçaklık, şerefsizliktir. Böyle bir şey söz konusu değil bizim tek hedefimiz teröristlerdir” diye konuştu.



“Terör belasından kurtaracağız”


Mehmetçiğin ülke ve millet için Kürt vatandaşları terör belasından kurtaracağını ifade eden Akar,Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde iki askerin şehit olduğu çatışmayı anımsatarak, "Sızma girişimi oldu. Biri gri listeden olmak üzere 12 teröristi etkisiz hale getirdiler. Büyük bir kahramanlık, fedakarlık örneği gösterdiler, hainleri geldikleri yere gömdüler. Ülkemizi bu terör belasından kurtaracağız, bunda kararlıyız. İnşallah bunu başaracağız. Biz 82 milyon bir milletiz, 780 bin kilometrekarelik bir vatan toprağından yaşıyoruz. Birlik, beraberlik, güven, huzur içinde inşallah yaşayacağız, temennimiz, dileğimiz, çalışmamız bu yönde” dedi.


Seçim güvenliği konusuna da değinen Bakan Akar, "Seçimlerin kazasız, belasız güven içinde yapılacağından eminiz. Tüm tedbirler alınmış bulunuyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla demokrasinin kuralları işleyecek ona göre sonuç her neyse ortaya çıkacak” diye konuştu.


Akar, bu konudaki çalışmalardan dolayı Vali Aktaş ve beraberindekilere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:44
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