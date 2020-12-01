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Aktüel Akar ve komutanlar gazilerle birlikte fidan dikti
Aktüel

Akar ve komutanlar gazilerle birlikte fidan dikti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Bilkent'te yapımı devam eden Gazi Konukevi inşaatında incelemelerde bulundu, gazilerle sınır ötesi harekatlarda şehit düşen askerlerin anısına fidan dikti

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:18:13 -
Akar ve komutanlar gazilerle birlikte fidan dikti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi gazilerle sınır ötesi harekatlarda şehit düşen askerlerin anısına fidan dikti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Bilkent'te yapımı devam eden Gazi Konukevi inşaatında incelemelerde bulundu.

Tesise ilişkin bilgi alan, inşaatta incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar daha sonra tesis içindeki fidan dikim alanına geçti. Burada Akar ve TSK komuta kademesi, gazilerle sınır ötesi harekatlarda şehit düşen askerlerin anısına fidan dikti.

Gazilerle sohbet eden Akar, onların kahramanlıklarının tüm millet tarafından şükran ve minnetle yad edildiğini söyledi. Gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını dile getiren Akar, "Bu toprakların vatan olmasında sizlerin büyük katkısı var." diye konuştu.

Şehit ve gazileri ulu bir ağacın kökleri olarak nitelendiren Akar, "Bizleri bu mukaddes toprağa ebediyen bağlayan ulu köklerimiz. Vatanı, milleti, ezanı ve bayrağı için canını, kanını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları milletimizin hafızasında, gönlünde daima yaşayacaktır. Onlar bizlerin ilham kaynağıdır." dedi.

- Gaziler için dünya standartlarında tesis

Gazi Konukevi inşaatının mayısta tamamlanması planlanıyor.

754 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden 3 katlı konukevi binasında, 199 yatak kapasitesi bulunuyor.

Konukeviyle okçuluktan, yürüyüş ve bisiklet yollarına kadar birçok imkanın da gazilere sunulması planlanıyor.

Bu kapsamda 11 atış poligonu, 1500 metrekarelik gölet ve 54 hobi bahçesinin gazilerin hizmetine sunulması için gün sayılıyor. 450 metrekarelik alanda yapımı devam eden caminin yanı sıra kamelyaların, kafeteryaların, yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer alacağı tesise toplam 61 bin bitki dikilmesi planlanıyor.

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