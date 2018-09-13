Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüştü!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan'ı kabul etti. Gerçekleşen görüşmede Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de hazır bulundu.13 Eylül 2018 Perşembe 12:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan ile görüştü. Bakanlığındaki görüşme öncesinde konuk komutan Khan, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bakan Akar ile Orgeneral Khan arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de yer aldı.
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