Akar, Mattis ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü.02 Kasım 2018 Cuma 21:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, telefon görüşmesinde, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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