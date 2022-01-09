Akar: Etki alanımız 3 kıta ilgi alanımız tüm dünya

1 Ocak 2021’den itibaren de bir yılda ise 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirildi” dedi. Akar, 2021 yılı değerlendirme toplantısında aralarında Akit’in de olduğu yayın kuruluşu temsilcilerinin sorularını cevapladı.

Her yer bizi ilgikendirir

Küresel gelişmelere değinen Akar, şunları dile getirdi: “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde içinde bulunduğumuz dönemde bu ortamda, artık uluslararası ilişkilerde artık özne haline gelmiş bulunuyor. Hem etki alanı hem ilgi alanı genişlemiş oluyor. Etki alanı 3 kıta, ilgi alanı da bütün dünya. Nerede ne olursa, şu veya bu şekilde bizi ilgilendiriyor.”

84 büyük operasyon

PKK ile mücadelede 84 büyük operasyon yapıldığını aktaran Akar, şu bilgileri verdi: “Ortak çaplılarla toplam 370 operasyon, bunlar sırasında 1455 mağara/sığınak imha edilmez kullanılamaz hale getirilmiştir. İçindeki teröristlerle beraber. 40 yıldan beri milletimizin başına bela olan bu terörü bitirmekte asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Hudutlarda ise toplam 99 bin 602 kişi yakalandı. 314 bin 586 kişi de engellendi. Yakalananların içinde 495’i terörist. Bunların da 248’i FETÖ-PYD, 92’si PKK, 4’ü DHKPC, 3’ü MLKP, 68’ü DEAŞ ve 36’sı da HTŞ mensubu. Operasyonların ardından 1 milyon Suriyeli istekleriyle o bölgelere döndü. Bunların 470 bini de İdlib bölgesine gitti.”

Kabil Havalimanı

Kabil Havalimanı hakkında da bilgiler veren Akar, şunları söyledi: “Şu anda Afganistan’da Kabil Havaalanının ve onun dışında 4 havalimanı daha var onların işletilmesi konusunda teknik yardım konusunda, neler yapılabilir konusunu Katar ile müştereken çalışmak suretiyle ilişkimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun adı konulacak. Bir mutabakat metni imzalandıktan sonra oradaki çalışmalarımız devam edecek.”

Kazakistan kardeşimiz

Kazakistan’da yaşananlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, net konuştu: “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kazakistan bizim önemli bir müttefikimiz. Oradaki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleriyle bütün zorlukları aşacaktır. Herhangi bir talep geldiğinde, istek olduğunda, bize emir, talimat verildiğinde biz de Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya, elimizden gelen desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.”

F35 meselesi ve S-400

Bakan Akar, F-35 konusunda, gelecek günlerde ABD’de bir toplantı yapılacağını ve bunun hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: “Adına ambargo denilmiyor fakat gecikmeler var. Şunu söylüyoruz: TSK’nin bu şekilde zafiyeti, zayıflatılması, isteklerini alamamasından dolayı aynı zamanda NATO’nun zayıflatılması demek. Bu tür örtülü-kapalı ambargolardan dolayı, herhangi bir şekilde istenilen malzemeyi temin edemiyorsak bu zafiyet doğuracak. Ayrıca S400 konusu bir tercih değil, zorunluluktur”

24 bin FETÖ’cüye ihraç

FETÖ ile mücadeleye de değinen Akar, “Bütüncül bir yaklaşımla, yasalar ve mevzuat çerçevesinde yeni bilgi, belge geldikçe istihbarat kurumlarımızla, savcılıklarımızla, komutan arkadaşlarımızın kendi komutanlık bilgileriyle yakından takip edilmekte, yerinde ve zamanında gerekli işlemler yapılmaktadır. 15 Temmuz’dan bugüne 24 bin 230 kişi ihraç edilmiştir” dedi.

Bedelli 55 bin 194 lira

Bedelli askerlik ücretinin nasıl belirlendiğini de anlatan Akar, 6 asteğmen maaşının kıstas alındığını, bu maaş yükseldiğinde bedelli askerlik ücretinin de yükseleceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli. Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira. Niye? Asteğmen maaşı yükseldi.”