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Aktüel Akan trafikte drift yaptı, okkalı cezayı yedi!
Aktüel

Akan trafikte drift yaptı, okkalı cezayı yedi!

Sivas'ta trafiği tehlikeye atarak drift yapan sürücüye 11 bin 340 TL para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 16:46:00 - 2022-01-10 16:53:34

Sivas’ta kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 340 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Sivas Lisesi kavşağında drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına takıldı.

11 bin 340 TL para cezası uygulandı

Yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edilerek, sürücüye 11 bin 340 TL para cezası uygulandı.

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