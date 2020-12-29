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Aktüel Akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler
Aktüel

Akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Yüreklerimiz, cani ve alçak bir mahluk tarafından hunharca katledilerek hayatını kaybeden Aylin Sözer'in acısıyla yandı. İnanıyorum ki yargımız bu caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecektir" - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Vahşice öldürülen Aylin Sözer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. Bu vahşi cinayeti işleyen katilin en ağır cezayı alacağına inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 23:45:13 -
Akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, akademisyen Aylin Sözer'in canice katledilmesinin yürekleri yaktığını belirtirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katilin en ağır cezayı alacağına inandığını bildirdi.

Altun, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yüreklerimiz, cani ve alçak bir mahluk tarafından hunharca katledilerek hayatını kaybeden Aylin Sözer'in acısıyla yandı. İnanıyorum ki yargımız bu caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecektir. Sürecin yakın takipçisi olacağız. Başımız sağolsun."

İbrahim Kalın da yaptığı paylaşımda, "Vahşice öldürülen Aylin Sözer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. Bu vahşi cinayeti işleyen katilin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.


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