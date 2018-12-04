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Akademi Genç’e konuk olan Akit Gazetesi Yazarı Osman Atalay teknoloji bağımlılığına dikkat çekti

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve gençlerin 8 hafta boyunca uzman akademisyenler ile eğitmenler tarafından çeşitli alanlarda temel bilgileri edinmelerini kapsayan Akademi Genç’in bu haftaki konuğu “Teknoloji Bağımlılığı” konusu ile Akit Gazetesi Yazarı Osman Atalay’dı.

04 Aralık 2018 Salı 16:54
Akademi Genç’e konuk olan Akit Gazetesi Yazarı Osman Atalay teknoloji bağımlılığına dikkat çekti

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Akademi Genç eğitimleri devam ediyor.  Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’nde gençlerle bir araya gelen Osman Atalay, “Teknoloji Bağımlılığı” başlığı altında önemli konulara dikkat çekerek, bu bağımlılığın tehlikelere yol açtığının altını çizdi. Osman Atalay,“İnternet teknolojileri cep telefonu ve bilgisayar aracılığıyla hayatımıza kolaylıklar ve farklı renkler sunarken duygularımızı, bedenimizi, düşüncelerimizi ve dostluklarımızı da esir alabiliyor. Ve günlük yaşamımızın vazgeçilemez bir parçası oluyor. Çocuk, ergen, yetişkin kadın ve erkek bütün aile bireylerini hedef alan yeni teknoloji bağımlılığı büyük sorunlara sebep oluyor. Teknolojinin ve internetin denetimsiz kullanımı da özellikle çocuklar üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurmaya başladı” dedi.

Sosyal ağlarda uzun süre kalan gençlerde utangaçlık ve sosyal iletişim bozukluğuna rastlandığının altını çizen Osman Atalay, “İnternet bağımlılığı bozukluğuna bağlı 2011 yılı araştırması sonucu ortaya kaygı, depresyon, düşmanlık duygusu ve kişilerarası duyarlılık azalması sorunları çıktığı tespit edildi. Türkiye’nin 5 bağımlılıkla ilgili başlattığı seferberlik ilanının en tehlike arz edeni teknoloji, uyuşturucu, uyarıcı ve kimyasal maddeler bağımlılığıdır. Bu konuda henüz umut vadeden bir mücadele başarısı, yol haritası ortaya koyabilmiş değiliz” diyerek öğrencilerin sorularını yanıtlayarak semineri noktaladı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:54
  1. Ümraniye Belediyesi
  2. Osman Atalay

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