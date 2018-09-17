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‘AK Parti’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Süleyman Soylu’

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü köşe AK Parti’nin belediye başkan adayları ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Sarıkaya, AK Parti kulislerine dayandırdığı yazısında "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Adaylığı konuşuluyor" dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:02
‘AK Parti’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Süleyman Soylu’

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "İsim, şehir…" başlığıyla yayımlanan yazısında Yargıtay Üyesi İsmail Ulukul'un kızı Elif ile Enes Selçuk'un düğün törenine katılan bakan, yargı, siyaset, bürokrat, iş adamlarının en çok konuştuğu konulardan birinin yerel seçimler olduğunu aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki için "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki hizmetlerine dikkat çekilerek, 'Eğer Ankara'yı alacaksak ancak Özhaseki ile alırız' cümlesi tekrarlanıyor" ifadesini kullanan Sarıkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için adı en çok geçen ismin ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

Soylu için "Gaziosmanpaşa ilçe ve İstanbul il başkanlığında bulunmuş; her sokağını bilen kişi. İstanbul'u ondan başkasıyla zor alırız" dendiğini belirten Sarıkaya, şöyle devam etti: "İzmir için ise 4 isimle konuşulduğu belirtilip, hepsinin 'İş dünyasından geliyor' olduklarına vurgu yapılıyor. Antalya için en çok 'Menderes Türel ile devam' cümlesinde uzlaşılıyor."

 

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:02
  1. Kayseri
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Muharrem Sarıkaya
  7. Gaziosmanpaşa
  8. süleyman soylu

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