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AK Parti’nin Çankaya adayı Türkmen’den gece çıkarması

Cumhur İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, "Çankaya çok yorgun artık.

19 Mart 2019 Salı 14:39
AK Parti’nin Çankaya adayı Türkmen’den gece çıkarması

Cumhur İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, "Çankaya çok yorgun artık. Artık güçlensin istiyorum. Büyükşehir’in gücünü de Cumhurbaşkanımızın gücünü de alalım arkamıza. Çankaya’nın imkanlarını genişletelim. Buna ülkemizin ihtiyacı var" dedi.


Cumhur İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gece geç saatlere kadar Çankaya’da seçim ziyaretlerine devam eden Türkmen, Ankaray metrosuna bindi. Beraberindeki ekibi ile Ankaray Beşevler metrosundan Kızılay istikametine giden Türkmen, durakta metro bekleyen yolcularla sohbet etti. Vatandaş ile tek tek tokalaşan Türkmen, isteyenlerle broşürlerini paylaştı.


Gençler ile ilgili projelerinin sorulması üzerine Türkmen, "Gençler benim önceliğim sizlersiniz. Bir defa bunu bilmenizi istiyorum. Hatta sizlerin bireysel ve entelektüel gelişimi çok önemli benim için. Bu yüzden sizlere özel projelerimde geniş yer verdim. Bisiklet yolundan tutun da istihdam konusundaki sıkıntılarınıza kadar birçok alanda mevcut sorunlarınızı çözmeye yönelik adımlar atacağız. Sizleri çok seviyorum ve hakikaten sizler benim için çok özelsiniz" karşılığını verdi.


Metroya bindikten sonra Türkmen, Antalyaspor atkısını tutarak paylaşmak isteyen gençlerle sohbet edip, fotoğraf çektirtti. Ankaray’da seyahat eden başka bir yolcunun yaşlılar ile ilgili projesinin sorulması üzerine Türkmen, projelerinin içinde Demans Köyü Projesi olduğunu bu alanda yaşlıların hayatın dışına itilmeden onların duygusal ve fizyolojik konforunu sağlamak üzerine bir planlama yaptığını ifade etti. Öte yandan etrafında toplanan ve tanışmak isteyen yolcularla şu şekilde hitap etti:


"Çankaya çok yorgun artık. Artık güçlensin istiyorum. Büyükşehir’in gücünü de Cumhurbaşkanımızın gücünü de alalım arkamıza. Çankaya’nın imkanlarını genişletelim. Buna ülkemizin ihtiyacı var. Çünkü Çankaya kazanırsa Ankara kazanır. Ankara kazanırsa ülkemiz kazanır. Bu ablanız da bunların üstesinden gelecek gücü var. Oylarınızı istiyorum."


Diyarbakırlı bir yolcunun, "Ankaralı olsam size oy verirdim" sözüne Türkmen, "Olsun sizin gönlünüzü kazandık" şeklinde karşılık verdi.


"Gençlere ulaşmak istiyoruz. Bu saatte gençlerin olduğu yerler metro durakları. Gençlerle sohbet ede ede gidiyoruz. Onlarla bir arada olmak ve sohbet etmek çok eğlenceli" diyen Türkmen, Ankaray metrosundan ayrıldıktan sonra taksi durağı ve gece mesai yapan benzin istasyondaki çalışanları ziyaret edip, bir müddet işçilerle ayak üstü sohbet etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:39
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