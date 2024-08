AK Parti’nin 23. yılında çöküş sinyalleri mi? Erdoğan'a çok yakın isimden "İbn-i Haldun" uyarısı

Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanlığı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Hüseyin Besli, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıldönümünde partinin mevcut durumunu İbn-i Haldun'un teorileriyle değerlendirdi. Besli, AK Parti'nin kuruluşundaki güçlü asabiyetin zamanla zayıfladığını belirtti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partinin yaşadığı kayıpların bu zayıflamanın bir sonucu olduğunu ifade eden Besli, partinin asabiyetini yeniden canlandırmasının gerekliliğini vurguladı. İşte Hüseyin Besli'nin Akşam gazetesindeki dikkat çeken yazısı:

"İbn-i Haldun: Bir devletin gücü ve ömrü asabiyesinin miktarıncadır.

Üstad'a göre, bir devlet fetihler yoluyla toprağını genişlettiğinde, bu fethin devletin gücünü artırması için, fethedilen yerlere kendinden (asabiyesinden) yöneticiler atamalı, hatta nüfus transferinde bulunmalı.

Bu minval üzre, yerleştirecek/görevlendirecek asabiyesi olduğu sürece her fetih devletin büyüklüğüne büyüklük katar...

Lakin; an gelir ki, yeni fethedilen yerlere atanacak/yerleştirecek asabiyet kalmaz; işte o an, en güçlü/büyük görülen an; zayıflamanın, giderek yıkılmanın başladığı andır... der üstat...

Son fethedilen topraklar elden çıkar önce, sonra halka halka, merkeze doğru ilerler kayıplar...

Ve 'son' mukadder olur.

Malumunuz; İbn-i Haldun'a göre iki türlü asabiyet vardır.

Bir: Irka, kavme dayalı asabiyet (nesep asabiyeti)

İki: Belli bir amaca dayalı asabiyet (sebep asabiyeti)

İbn-i Haldun'un devlet üzerinden modellediği formülasyonu biz bütün sosyal organizmalar, dolayısıyla partiler hakkında da kullanabiliriz.

AK Parti, başlangıçta, belli bir amaç etrafında toplanmış, yani 'sebep asabiyeti' oluşturmuş bir kadro tarafından kuruldu.

Asabiyesi çok güçlü olduğu için de (ülkenin şartları ayrı bir bahis) kuruluşundan 15 ay sonra yapılan seçimde tek başına iktidar oldu.

Kasım 2003 seçiminde AK Parti'nin aldığı oyun neredeyse tamamı kurucuların asabiyesine katılan/sahip çıkan insanların oyuydu. Yani AK Parti'nin elde ettiği tüm mevzilere görevlendireceği/yerleştireceği kendisi/elemanları vardı.

Lakin; seçimlerden tek başına hükümet kuracak bir çoğunlukla çıkmasına rağmen, askeri ve sivil bürokrasinin AK Parti'ye iktidarı vermemek için yaptıkları, (asabiyet vardı fakat demek ki dışardan güçlü görünmüyordu) en son teamüllere aykırı olarak cumhurbaşkanının AK Parti'ye seçtirilmemesi gibi mağduriyetler nedeniyle 2007 seçimlerinde AK Parti'nin aldığı neredeyse %50 oy, asabiyesinin gücünü/miktarını aşan bir oydu.

Yine de, AK Parti'nin kuruluşunun üzerinden henüz fazla vakit geçmediği için kazanımlarını/mevzilerini koruyacak güce/asabiyeye sahipti.

Bu durum 2015'e kadar devam etti.

İlk defa 2015 Haziran seçimlerinde, mevcut durumdan geriye gidiş yaşandı, yani birtakım mevziler kaybedildi...

2015 tökezlemesini atlatmayı beceren AK Parti yeni başarılar elde ederek yoluna devam etti.

Ne var ki; belki de, ta 2015'te başlayan, zaman içinde sinsice ilerleyen, dolayısıyla pek fark edilmeyen; içeri çekilme, mevzi kaybetme hali 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ete kemiğe bürünerek görünür hale gelmiştir.

31 Mart 'an'da olup-biten bir şey olmadığına, bir sürecin sonucu olarak ortaya çıktığı gibi; değiştirilemez/silinemez bu fotoğrafta değildir...

Umulur ki; AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıldönümü, AK Parti'yi var eden 'sebep asabiyeti'nin yeniden canlandırılmasına vesile olur..."