AK Partililere küfürler yağdıran İYİ Partili hadsiz kayıplara karıştı

İYİ Parti Kocaeli ili Dilovası İlçesinde Demirciler Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabından yaptığı yayında AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı. Sigara zammından dolayı AK Partililere küfreden Göçmez, gelen yoğun tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı.

Öte yandan hakkında yakalama kararı çıkarılan Göçmez, adresinde bulunamadı.

Kayıplara karışan Ahmet Erhan Göçmez hakkında konuşan köyün muhtarı Şahin Kot, dün gece sabah 4:00'e kadar her yerde arama çalışması yaptıklarını ancak Göçmez'i bulamadıklarını söyledi.

Göçmez'in tüm telefon kartlarını attığını belirten Kot, "Ailesi de perişan durumda. Annesine ve babasına bile küfür eden bu şahıs bugün olmasa yarın yakalanacaktır" diye konuştu.