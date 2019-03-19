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AK Partili Yılmaz: "Tabular yıkıldı, eski kalıplar geride bırakıldı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tabular yıkıldı, eski kalıplar geride bırakıldı.

19 Mart 2019 Salı 15:55
AK Partili Yılmaz: "Tabular yıkıldı, eski kalıplar geride bırakıldı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tabular yıkıldı, eski kalıplar geride bırakıldı. Çok şükür bugün insanlar etnik, mezhebi kimlikleriyle rahat bir şekilde yaşama imkanına kavuştu. Eksiklerimiz varsa demokrasi içinde hukuk içinde o eksikleri de aşarız" dedi.


Tunceli’de AK Parti’nin Seçim İrtibat Merkezi açıldı. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ak Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ve belediye başkan adayı Gökhan Arasan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.


31 Mart yerel seçimlerinin son derece önemli olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "31 Mart’tan sonra 2023’ün Haziran’ına kadar artık bir seçim yok. Genel seçim yok. Yerel seçim yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi yok. 2023’den önceki son viraja giriyoruz. Bu virajı Türkiye de Tunceli de en güzel şekilde dönecek ve düze çıkacağız inşallah" dedi.



"Eksiklerimiz varsa demokrasi içinde o eksikleri de aşarız"


16 yılda AK Parti’nin çok önemli hizmetler yaptığına değinen Yılmaz, "16 yılda kim ne derse desin demokraside son derece önemli adımlar atıldı. Ekonomide büyük atılımlar yapıldı. Sosyal politikalarımızda çok güçlü bir takım programlar hayata geçirildi. Dış ilişkilerimizde Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları çok daha itibarlı hale geldi. İnanç hürriyetinde, anadil konusunda çok önemli adımlar atıldı. Seçmeli ders olarak Kurmanca, Zazaca devletin resmi okullarında artık okutuluyor. Üniversitelerdeki enstitülerden tutun basın yanına, siyasi propaganda dili olarak kullanılmasına varıncaya kadar anadil üzerindeki anlamsız yasaklar kaldırıldı. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan, AKParti hükümetleri yaptı. Tabular yıkıldı. Eski kalıplar geride bırakıldı. Çok şükür bugün insanlar etnik kimlikleriyle, mezhebi kimlikleriyle rahat bir şekilde yaşama imkanına kavuştu. Eksiklerimiz varsa demokrasi içinde hukuk içinde o eksikleri de aşarız" diye konuştu.



"Tunceli’de çok güzel hizmetler görüyorum"


Kayyım döneminde Tunceli’ye önemli hizmetler yapıldığını anımsatan Yılmaz, "Tunceli’de hiç bir dönemde yapılmamış hizmetler son dönemde yapılmaya başlandı. Niçin eskiden yapılmadı bu parklar bu güzel ışıklandırmalar, bu sokaklar niçin geçmişte yapılmadı. Bu soruyu sormamız gerekmez mi? Biz belediyelere kişi başına para gönderiyorduk. AK Parti döneminde şöyle bir değişiklik de yaptık. Geri kalmışlığına göre biraz daha pozitif ayrımcılık yaptık. Daha fazla kaynak gönderdik. Bir ilin gelişmişlik düzeyi düşükse belediyelere daha çok para gönderdik. Ama o paralar Tunceli halkına hizmete gitmedi maalesef. Çarçur edildi. Başka yerlere gitti. Ama şimdi gerçekten çok güzel hizmetler görüyorum. Bunun için bu hizmetleri yapanlara bir teşekkür etmek gerekmez mi" ifadelerini kullandı.


Açılışın ardından esnafı ziyaret eden Yılmaz, CHP seçim irtibat ofisini de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:55
  1. doğa

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