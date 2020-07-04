AK Parti'li Yavuz, havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralananları ziyaret etti

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 4 yaralıyı ziyaret eden Yavuz, yoğun bakımda tedavisi süren 1 yaralı hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Yaralı işçilerin yakınlarıyla da görüşen Yavuz, "Yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Yoğun bakımdaki kardeşim için dualarımızı eksik etmeyelim. Tüm ülkemize ve Sakarya'mıza geçmiş olsun." dedi.



