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Siyaset Ak Partili vekilden net açıklama: İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım
Siyaset

Ak Partili vekilden net açıklama: İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım

Yeniakit Publisher
2023-12-27 17:37:00 -
Ak Partili vekilden net açıklama: İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım

TBMM'de açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, "İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım" dedi.

TBMM'de açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, "İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üyeliğine onay veren teklif görüşülürken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

AA'nın haberine göre, "NATO'ya İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"nin, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldüğünü anımsatan İsmail Erdem, İsveç'i yıllarca PKK'yi desteklemekle suçladı.

İsveç'in Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerine izin verdiğini hatırlatan Erdem, "İsveç'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanlık besleyen tüm terör örgütlerine mesafe koymadığı, Kur'an-ı Kerim'in devlet gözetiminde yakılmasına müsaade ettiği sürece, NATO'ya girişi yapılmamalı. Şahsım adına söylüyorum, AK Parti Milletvekili olarak İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım. Ayrıca NATO'nun şu anki varlığı da sorgulanmalı" diye konuştu.

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