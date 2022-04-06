AK Partili vekil "Et 250 liraya bile çıkar" dedi, nasıl düşeceğini açıkladı

Eski Tarım ve Orman Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, “Etin fiyatı süte bağlıdır. Siz sütün fiyatına gerekli değeri vermediğiniz zaman ülkede et 250 liraya gelecektir” dedi.

“Süt üreticilerine gerekli kazancı sağlamadığınız müddetçe etin fiyatı artar” uyarısı yapan Fakıbaba, “Süt üreten adam zarar etmeyecek. Sütü 5 liraya mı üretiyor… 7 lira vereceksin. Siz günlük düşündüğünüz zaman enflasyon zaten yükselir” diye konuştu.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Fakıbaba, şu tespitlerde bulundu:

“Analar kesime gittiği zaman böyle oluyor. Süt, tereyağ, peynir fiyatları artıyor. Ondan sonra da kesilecek hayvan kalmıyor. Anaları kestirmememiz gerekiyor. Benim dönemimde gerçekten insanların et ihtiyacını karşılayacak ithalat yapılırken, içeride de açığı kapatmak için çalışmalar yapılıyordu. Şu da önemli: 2018'i buzağı yılı ilan ettik. Buzağıya gözünüz gibi bakacaksınız. O zaman et fiyatı düşer!

“Sistem oturtamadık”

Planlama birinci derecede önemli. Şunu söylüyorum: Arkadaşlar bize üç yıl müsaade edeceksiniz. Esasında bütün bakanları samimi ve çalışkan buluyorum. Burada sorun şu: Sistem oturtamadık. Ahmet gelir, Mehmet gider ama sistem olmazsa olmaz. Bugünkü bakanımız da bu işi biliyor ve işin ehli insan.

Et firmalarından baskı görmedim. Emin olun, hepsi geldi, çayını, kahvesini içti. Ben zaten yolumu çizmiştim! Ben birinci elden, onların aldığı yerden bakanlığımız alıyordu. Benim onlara ihtiyacım yoktu ki! Devletim ben! Onların yaptığını ben neden yapamayacağım. Devletim ben, altını çiziyorum.

“Fiyat garantisi şart”

Kendi dönemimde hazırladığım plan şuydu: Üç yıl içinde buzağıyı, anayı korursak, süt üreticisine sahip çıkarsak ithalata gerek kalmayacaktı. Fiyat garantisi vereceksin üreticiye. 10 liraya ürettiği malı 12.5 liraya alacaksın ve garanti olacak. O zaman mazot 100 lira olmuş, sorun olmaz. Enflasyon yükselir ama yavaş yavaş da düşer. Üretici kar edecek! Toprağı bırakır yoksa."