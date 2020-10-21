AK Parti'li Ünal gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

ANKARA (AA) - AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye'nin yaptıklarına karşı birileri adeta bilinçli olarak bir itibarsızlaştırma, bir değersizleştirme süreci başlatıyor." dedi.

Ünal, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" dolayısıyla gazete, televizyon ve haber ajanslarının AK Parti muhabirleriyle bir araya gelerek, yöneltilen soruları yanıtladı.

Gazeteciliğin yavaş yavaş şekil ve biçim değiştirdiği ama özünü ve ruhunu koruduğu bir sürecin yaşandığına değinen Mahir Ünal, "Gazetecilik, araçları itibarıyla değişebilir ama gazetecilik ruhu, özü itibarıyla herhangi bir değişime uğramaz. Çünkü gazetecilik, sadece gerçeği kamuoyuna ulaştırmak aracıdır. Bu yönüyle medya bizim sesimiz, nefesimiz mahiyetinde." diye konuştu.

Ünal, bir süre önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "medya" ile ilgili değerlendirmesine yönelik soru üzerine, "Türkiye her hamle yaptığında, her doğru şey gerçekleştirdiğinde, birileri adeta Türkiye'nin hamlelerine, Türkiye'nin yaptıklarına karşı adeta bilinçli olarak bir itibarsızlaştırma, bir değersizleştirme süreci başlatıyor." ifadesini kullandı.

- "Medya siyaset üstü meselelerde son derece dikkatli"

Medyanın siyaset üstü meselelerde son derece dikkatli ve hassas olduğunu vurgulayan Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"(Medya AK Parti'nin elinde) gibi bir ifade kullanmak her şeyden önce bu medya sahiplerine haksızlık ve hakaret olur. Şimdi eğer bir televizyon kanalı, bir gazete, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını savunuyorsa AK Parti'li mi olmuş oluyor? Libya'da ve Suriye'de Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunuyorsa AK Parti'li mi olmuş oluyor? Doğal gaz bulunmasından dolayı mutlu oluyorsa AK Parti'li mi olmuş oluyor? Türkiye'nin hayali olan, bu milletin hayali olan Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutlu oluyorsa, AK Parti'li mi olmuş oluyor?

Karşı tarafta aslında burada sorgulanması gereken, yani 'Medya AK Parti'nin elinde' demek yerine, bence şunu söylemek gerekiyor; 'Türkiye'de bir kısım medya, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunmak yerine Türkiye karşıtı mihrakların, lobilerin içeride lobi faaliyetlerini yürütüyor' demek daha doğru olur bence. Çünkü yaptıkları haberciliğe baktığınızda, kullandıkları dile ve üsluba baktığınızda... Türkiye'nin salgın sürecinde verdiği mücadeleyi baltalamak için hangi haberleri, hangi yayınları yaptıklarına baktığınızda, Türkiye'nin milli meselelerinde hangi pozisyonu aldıklarına baktığınızda bu açık bir şekilde ortaya çıkıyor."

- "Milli muhalefet"

Ünal, bir ülkede muhalefetin olması gerektiğinin altını çizerek, "Fakat muhalefet olmak, milli meselelerde milli muhalefet olmayı gerektirir. Milli muhalefet nedir? Milli muhalefet, siyasette rakibiniz ama ulusal çıkarlarda müttefikiniz olan birlik ve beraberliğin oluşturulmasıdır." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının hazırlamış olduğu "Sen kimsin?" başlıklı videonun sorulması üzerine Mahir Ünal, "Son derece heyecanla, amatör bir ruhla, amatör bir heyecanla hazırlanmış ve sosyal medyada kullanılan binlerce videodan bir tanesi olarak gençlerin amatör bir ruhla ve heyecanla hazırladıkları bir video üzerinden birileri maalesef hiç de hoş olmayan çirkin bir dille üslup kullandılar, bunu da doğru bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kurallara son derece dikkat ediyoruz"

Ünal, AK Parti 7'nci Olağan Kongre sürecine ilişkin soru üzerine ise "Kongrelerimiz maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat ederek ve sadece delegelerin katılımı sağlanarak devam ediyor. Biz kurallara son derece dikkat ediyoruz." şeklinde konuştu.

İl kongrelerinin Şırnak'tan başladığını hatırlatan Ünal, hafta sonu Malatya ve Kayseri kongrelerinin düzenleneceğini bildirdi.

Mahir Ünal, aralık ayında partisinin il kongrelerinin bitirilmesinin planlandığını belirterek, "İl kongrelerinin bitiminden sonra hızlıca Büyük Kongre'nin hazırlıkları başlayacak." ifadesini kullandı.