AK Partili Turan’dan seçim ve siyasi partiler yasası paylaşımı!
AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi, Partilerin seçime girebilmesi için TBMM'de grup kurma şartının kaldırılması, Milletvekili sayısının seçim bölgesinde ittifak içinde elde edilen oy sayısı esas alınarak D'Hondt uygulamasıyla belirlenmesi vb içeren Teklif TBMM Bşk'na sunuldu” ifadelerine yer verdi.