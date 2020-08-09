AK Partili sözleşme taraftarı kadınlara destek veren Ahmet Hakan'ın gazetesinde rezalet!

İslâm’ın himaye etmeyi hedeflediği değerlerimize savaş açma hüviyetini taşıyan İstanbul Sözleşmesi'nin taraftarı kadınlara destek çıkan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gazetesinde yayımlanan rezil ifadeler büyük tepki topladı.

Ahmet Hakan'ın gazetesinde, 4 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan "Kaynanama ilgi duyuyorum" başlıklı yazıda, "Eşimle 4 yıldır evliyiz. Ama kaynanamla tanıştığımdan beri ilginç duygular içindeyim. Ona ilgi duyuyorum ve bu düşüncemden dolayı çok utanıyorum. Lütfen, bana yardım edin..." şeklinde ahlak dışı ifadeler yer aldı.

9 Ağustos 2020 tarihinde ise "Gizlice fotoğraflarımı çekti" başlıklı yazıda "Erkek arkadaşım gizlice çıplak fotoğraflarımı çektiğini söyledi. Sırf ben istedim diye de telefonundan sildi ama ona inanmıyorum." ifadelerine yer verildi.

Başlığı bile rezilce olan bir yazıyı gazetesine taşıyan Ahmet Hakan'ın gazetesi, ahlak dışı yazılar nedeniyle "Sizde hiç örf, ahlak yok mu?" şeklinde tepki çekti.