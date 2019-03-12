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AK Parti’li Polat: 800 istifa iddiası tamamen balon

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala’da 800 kişinin AK Parti’den istifa edip CHP’ye katıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

12 Mart 2019 Salı 16:20
AK Parti’li Polat: 800 istifa iddiası tamamen balon

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala’da 800 kişinin AK Parti’den istifa edip CHP’ye katıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, “Partimizden böyle bir istifa söz konusu değildir. Aksine son 2 ayda bizim partimize kazandırdığımız üye sayısı 5 binin üzerindedir. Ama asıl gerçeği yansıtan geçişleri önümüzdeki hafta hep beraber göreceğiz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında siyaset yapan önemli kişilerin önümüzdeki hafta bizim partimize geçişleri olacak” dedi.

 

AK Parti’den CHP’ye 800 kişinin geçtiği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, “Tamamen balon bir ifadedir. Bu neden kaynaklı? CHP’nin belediye başkan adayı Bayraklı’yı tanımıyor. Kimin ne kadar gücü var bilmiyor. Meclis üyesi adayı, hanımı, şoförü ve çaycısı ile toplam 4 kişi geçiş yapıyor ve bunu 800 kişi diye lanse ediyor. Emin olun bugüne kadar partimizden böyle bir istifa söz konusu değildir. Aksine son 2 ayda bizim partimize kazandırdığımız üye sayısı 5 binin üzerindedir” diye konuştu.



“CHP’de siyaset yapan önemli isimler AK Parti’ye geçecek”

 

AK Parti’den istifa edenlerin olmadığının altını çizen Halil Polat, “CHP’nin her zaman felsefesinde bu vardır; abartı siyaseti, popülist siyaset. Bunu her zaman yaşıyor ve görüyoruz. Her zaman kendilerinden bekleneni yaptılar. Yapmaya da devam edecekler. Ama asıl gerçeği yansıtan geçişleri önümüzdeki hafta hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki hafta hep beraber göreceğiz, çok sürpriz geçişler olacak. Bunun ben şimdiden müjdesini vereyim. Hiç beklemediğiniz isimlerin, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında siyaset yapan önemli kişilerin önümüzdeki hafta bizim partimize geçişleri olacak. Bunun da müjdesini vermek istiyorum” dedi.



“Bu kişilerin AK Parti’li olduğu muamma”

 

CHP’ye geçtiği iddia edilen kişilerin AK Parti’li olduğunun muamma olduğunu vurgulayan Başkan Polat, “Bunlardan bir tanesi zaten 10 yıl önce partimizle bağını koparmış bir kişi. Şu anda kendisini AK Parti’li olarak lanse ediyor ama 10 yıldır AK Parti ile herhangi bir organik bağı yok. Bu kişilerin AK Parti’li olduğu muammadır. Toplamda geçen 4 kişidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:20
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