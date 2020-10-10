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Medya AK Partili Özdek’ten Akit’e sürpriz ziyaret
Medya

AK Partili Özdek’ten Akit’e sürpriz ziyaret

AK Parti Küçükçekmece Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Özdek, Akit Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 08:48:00 -
AK Partili Özdek’ten Akit’e sürpriz ziyaret

 Haber Merkezi  İstanbul 

Küçükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı’ndan Akit’e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Küçükçekmece’de yaptıkları başarılı çalışmalarla dikkat çeken AK Parti Küçükçekmece Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Özdek, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, akabinde bir hatıra fotoğrafı çektirildi. Özdek, nezaket dolu ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu kardeşlere teşekkürlerini sundu.


Yeni Akit Gazetesi
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