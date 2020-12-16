AK Partili Ödünç, pandemiyle mücadelede Bursa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlattı

TBMM (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, pandemiyle mücadelede Bursa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlattı.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kovid-19 salgınının hayatı tehdit etmeye devam ettiği bu süreçte gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığını söyledi.

Türkiye'de de salgınla mücadelenin sürdüğünü dile getiren Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Alinur Aktaş başkanlığında, vatandaşların sağlığı, konforu için büyük bir gayretle çalıştığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ödünç, 70 bin adet, 10 milyon 620 bin lira değerinde temel gıda malzeme kolisinin vatandaşlara ulaştırıldığını ifade etti.

Ödünç, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara günde 3 olmak üzere toplam 95 bin öğün yemek dağıtıldığını, 764 bin lira değerinde, sebze ve meyveden oluşan 30 bin 500 pazar filesinin de vatandaşlara verildiğini dile getirdi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayrıca hijyen malzemesi dağıtıldığını, 4 bin kişiye C vitamini destek paketi sağlandığını anlatan Ödünç, 3 bin öğrenciye tablet, 100 üniversite öğrencisine dizüstü bilgisayar verildiğini kaydetti.

Ödünç, toplu taşıma araçlarının yanı sıra sokakların, cami ve çarşıların, pazarların, kamu binalarının dezenfekte edildiğini, 11 bin 558 ayrı noktada, 47 milyon metrekareden fazla açık ve kapalı alanın dezenfektesinin sağlandığını, ilçe belediyelerine de 30 ton dezenfektan hibe edildiğini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirket tarafından üretilen 280 bin lira değerindeki 400 bin maske ve siperliğin çarşı pazarda vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını bildiren Ödünç, cerrahi eldiven de verildiğini söyledi.

Ödünç, büyükşehir belediyesince normalleşme eylem planının da hayata geçirildiğini ve buna 46 milyon lira ödenek ayrıldığını, fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara zabıtaların 350 idari işlem gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Sağlık merkezlerinden çıkan atıkların da kontrollü imha edildiğini bildiren Ödünç, toplam 10 ton tıbbi atığın bertarafının gerçekleştirildiğini anlattı.

Ödünç, pandemi nedeniyle zarar eden özel halk otobüsü ve alt yüklenicilere de Büyükşehir Belediyesince 23 milyon liralık destek verildiğini vurguladı.

İlçe belediyeleriyle ve STK'larla hareket edilmeye gayret gösterildiğini vurgulayan Ödünç, Büyükşehir Belediyesinin sağlık konusunda yardımları olduğunu dile getirdi.

Ödünç, evsizlerin de unutulmadığını, Bursa merkezindeki bir yurtta evsiz vatandaşların misafir edildiğini bildirdi. Cenaze işlemlerinin de dini vecibeler yerine getirilerek sağlandığını anlatan Ödünç, sokak hayvanlarının da unutulmadığını, 62 ton gıda ve mamanın kedi-köpeklere dağıtıldığını söyledi.

Sınavlara hazırlanan öğrencilere de online kurs verildiğini bildiren Ödünç, "Bursa'da pandemi nedeniyle iş yerleri kapanan işletme sahiplerinin evlerinin su faturalarına 1 Aralık'tan itibaren 3 ay boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak." dedi. Ödünç, bu kişilere ayrıca 14 milyon liralık 70 bin adet gıda destek paketi dağıtılacağını, özel halk otobüslerine de 3 ay boyunca 7,5 milyon liralık sübvanse uygulanacağını bildirdi.

Faaliyetini durduran esnaflara, Büyükşehir Belediyesine olan borçlarından dolayı yasal bir takip uygulanmayacağını dile getiren Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Ödünç, belediyenin pandemiyle mücadele çalışmalarında AK Belediyeciliğe yakışır şekilde mücadelesini sürdürdüğünü, yapılan kaliteli hizmetlerin takdir topladığını dile getirdi.