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Aktüel AK Parti'li Ödünç: "2021 bütçesi sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefliyor"
Aktüel

AK Parti'li Ödünç: "2021 bütçesi sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefliyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:40:57 -
AK Parti'li Ödünç: "2021 bütçesi sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefliyor"

TBMM (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, 2021 yılı bütçesinin stratejik reformlarla sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedeflediğini söyledi.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 2021 yılı bütçesinin değerlendirmesini yaptı.

AK Parti olarak Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için büyük çaba içinde olduklarını dile getiren Ödünç, milletin ihtiyaçlarını bildiklerini ve bu bilinçle hizmetlere kararlı adımlarla devam ettiklerini söyledi.

2021 yılı bütçesinin, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacağının altını çizen Ödünç, "2021 yılı bütçesiyle kamu idarelerinin bütçelerinin yasama süreçlerinde ve kamuoyu nezdinde amaç ve sonuçlarının anlaşılırlığının güçlendirilmesi, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin daha da artırılması hedefleniyor." dedi.

Ödünç, yeni ekonomi programlarıyla elde edilen kazanımların korunarak geliştirilmesi amacını taşıyan 2021 yılı bütçesinin, stratejik reformlarla sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedeflediğini ifade etti.


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