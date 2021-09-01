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Nurettin Canikli’nin rekor büyüme değerlendirmesi
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Ekonomi AK Partili Nurettin Canikli’nin rekor büyüme değerlendirmesi
Ekonomi

AK Partili Nurettin Canikli’nin rekor büyüme değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 21.7’lik rekor büyümeye ilişkin değerlendirmesinde, “Bu, ekonomi tarihinin gördüğü en yüksek büyüme oranlarından biridir. Bir gurur tablosudur” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 12:48:00 -
AK Partili Nurettin Canikli’nin rekor büyüme değerlendirmesi

 Yeni Akit  Ankara 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, yılın ikinci çeyreğinde gelen yüzde 21.7’lik büyüme oranının ekonomi tarihinin gördüğü en yüksek büyüme oranlarından birisi olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Canikli, “Bu bir gurur tablosu. Aklı, kalbi ve ruhu bu Topraklara ve bu Millet’e adanmış Güçlü Liderliğin ve kadrosunun eseri. Yüzde 21.7’lik muhteşem büyümeye hizmetler ve sanayi öncülük etmiştir. Yani büyüme gerçektir, reeldir ve bazılarının aklının alamayacağı kadar da yerli ve millidir” değerlendirmesinde bulundu.

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