AK Partili Nurettin Canikli’nin rekor büyüme değerlendirmesi

Yeni Akit Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, yılın ikinci çeyreğinde gelen yüzde 21.7’lik büyüme oranının ekonomi tarihinin gördüğü en yüksek büyüme oranlarından birisi olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Canikli, “Bu bir gurur tablosu. Aklı, kalbi ve ruhu bu Topraklara ve bu Millet’e adanmış Güçlü Liderliğin ve kadrosunun eseri. Yüzde 21.7’lik muhteşem büyümeye hizmetler ve sanayi öncülük etmiştir. Yani büyüme gerçektir, reeldir ve bazılarının aklının alamayacağı kadar da yerli ve millidir” değerlendirmesinde bulundu.