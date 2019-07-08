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AK Partili Metiner’den Kültür Bakanı’na tepki: Gezici Sıla'ya konser verdirtmek ihanettir

Mehmet Nuri Ersoy’un yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığının yaz konserleri programına Gezici ve Erdoğan düşmanlığıyla bilinen şarkıcı Sıla’yı dahil etmesine bir tepki de AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner’den geldi. Bakanlığı eleştiren Metiner, “Gezici, PKK sever ve Erdoğan düşmanı Sıla’ya konser verdirtmek ihanettir.” dedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:56
AK Partili Metiner’den Kültür Bakanı’na tepki: Gezici Sıla'ya konser verdirtmek ihanettir

 

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Gezi kalkışmasına ve PKK’nın Diyarbakır Sur’daki saldırılarına destek veren pop müzik sanatçısı Sıla Gençoğlu’nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz konserleri programına dahil edilmesini eleştiren Mehmet Metiner, “Sıla gibi Erdoğan düşmanı bir Gezi çapulcusuna bakanlık nezdinde konser verdirmeyi aklının ucundan geçiren bir anlayış, kimse kusura bakmasın ama 15 Temmuz ruhunu inkar eden bir yaklaşımdır.” şeklinde konuştu.

“Bu bir duruş sapması, bir ihanettir.”

PKK’nın çukur terörüne yönelik, “Başın sağolsun, vatan sağolsun demek istemiyorum. Utanıyorum.” açıklamasında bulunan Sıla’nın konser listesine alınmasını “skandal” olarak değerlendiren Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“AK Parti iktidarımızın döneminde böyle vahim bir hata yapılıyorsa demek ki içimizde ciddi bir zihin sorunu var. Bu bir duruş sapmasıdır. Bu bir ihanettir. Hiçbir teville geçiştirilebilecek veya mazur görülebilecek bir durum değildir. Bu işi kim planlamışsa ve dahi onaylamışsa hesap vermekten kurtulamaz. Biz 15 Temmuz’da kefenimizi boynumuza bu zihniyetteki birileri devri iktidarımızda güç sahibi olsunlar diye geçirmedik. AK Partililer bunun için gecede gündüz çalışmıyorlar.” 

“Özrü kabahatinden büyük”

15 Temmuz’a ‘şov’ diyen Sıla’nın nasıl listeye konulduğunu, kimlerin böyle bir skandalın arkasında olduğunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıklaması gerektiğine işaret eden Mehmet Metiner, “Bu konser ilanını gördüğümde ne kadar üzüldüysem, Bakanlığın açıklamasını gördüğümde de bir o kadar üzüldüm. Demek ki milletimiz tepki göstermese iş bu konser yapılacakmış! Özrü kabahatinden büyük. Böyle bir bakanlık açıklaması bile asıl zihni sorunun nereden kaynaklandığını gösteriyor.” diye konuştu.

“‘Revize edebiliriz’ demek çok tuhaf ve üzücü bir açıklama”

Mehmet Metiner, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın skandal tutumuna ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz darbesini İmanlarıyla püskürten o yiğit milletimiz olmasaydı bugün iktidarımızdan, hatta hiç birimizden eser kalmazdı. Asıl biz milletimizin hassasiyetlerini üstümüzde taşıyacağız. Milletimizin tepki göstereceği şeyleri bilmiyorsak koltuklarda oturmayacağız. Sanki bir de lütufta bulunuyormuşcasına ‘Milletimizden gelen tepkiler üzerine programı revize edebiliriz!’ demek çok tuhaf ve üzücü bir açıklama. Ne böyle bir konsere evet diyecektiniz ne de böyle bir iptal açıklamasıyla saçma sapan bir duruş sergileyecektiniz. Al birini vur ötekisine kabilinden üzücü bir durumla bizi karşı karşıya bırakanlardan hesap sorulmalıdır. İptal açıklamasıyla geçiştirilecek bir durum değildir bu.”

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:56
  1. Diyarbakır
  2. Mehmet Nuri Ersoy
  3. sıla
  4. AK Partili mehmet Metiner

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