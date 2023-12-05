AK Partili Metin Külünk'ten bomba erken seçim iddiası! 'Erdoğan Beştepe'de rahat oturamaz'

AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklayan Metin Külünk'ten AK parti ile ilgili şok çıkışlar geldi. Genel Merkez'in tabanın değil de birilerinin istediği adayları göstermesi durumunda yerel seçimlerin hemen sonunda bir erken seçimin gündeme geleceğini savunan Metin Külünk, "AK Partili bazı önemli siyasetçilerin de başka partilere geçebileceği iddiasında bulundu.

Kim alıyor daireleri, cep telefonlarını?

Karar TV'ye konuşan Metin Külünk, "Toplumun yüzde 60'lık bir kesiminin ciddi manada geçim sıkıntısı var. Restoranlar dolu... Şimdi bizim bir takım arkadaşlarımız seçimden önce yaptılar bu hatayı. Efendim, şu kadar cep telefonu satılıyor, bu kadar daire satılıyor. Daireleri kim alıyor. Cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor. Herkes Beşiktaş’ta sahilde yemek mi yiyebiliyor İstanbul’da… İstanbul’un çevresinde 10 milyonluk bir nüfus Beşiktaş ile eşit değil… Şişli’nin bir hattı ile, Üsküdar’ın bir hattı ile, Kadıköy’ün bir hattı ile eşit değil… Hatta Kartal’ın E-5’in üstü ile E-5’in altı denizin sahil… Birbiri ile eşit değil…" dedi.

Bir yılda hayatımız 4 kat güçleşti

Geçim şartlarının kötülüğünden şikayet eden Metin Külünk, "15 bin liradan aşağı kira yok. Bir yılda hayatımız 4 kat güçleşti. Kızımın market ve pazar dönüşünde tepkilerinden okuyabiliyorum. Peki asgari ücretli ne yapacak, emekli bu maaşla ne yapacak? Eğer sokakla inatlaşılırsa, sokağı anlamamakta inat edilirse AK Parti'ye yerel seçimlerde bütün bunların faturası çıkabilir." dedi.

1 Nisan sabahı erken seçim konuşulur

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili aday belirleme süreçlerine değinen Metin Külünk "İnsanların geçimle ilgili problemlerini görüp bunlara yönelik adım atılmadığı zaman bir de üstüne üstlük açık yüreklilikle ifade edeyim adaylar sürecinde ‘biz kimi koysak kazanır, merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin’ üslubu ile hareket edilirse 31 Mart’ın ertesi 1 Nisan sabahı Türkiye’de erken seçim konuşulur." dedi.

'Erdoğan Beştepe'de rahat oturamaz'

"Ve Cumhurbaşkanımız Beştepe’de rahat oturamaz" diyen Metin Külünk, "AK Parti, kendi tabanında güven konusunda tereddüt oluşturacak adımlar atarsa, AK Parti'de yıllarca siyaset yapmış ve sevilen isimlerin bir kısmını diğer partilerde görebilirsiniz." iddiasında bulundu.

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