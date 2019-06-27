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AK Parti’li Mersinli’den sert açıklamalar

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, kamu kurumlarının hizmet makamları olduğunu vurgulayarak, "Kamu kurumlarında çalışan herkes vatandaşa hizmet etmek zorundadır.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:37
AK Parti’li Mersinli’den sert açıklamalar

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, kamu kurumlarının hizmet makamları olduğunu vurgulayarak, "Kamu kurumlarında çalışan herkes vatandaşa hizmet etmek zorundadır. Halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğu bilinciyle sabah işine gelmeli, akşam yastığa başını koyduğunda da bu bilinç ve sorumlulukla rahatça yatmalıdır" dedi.


AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamu kurumlarının hizmet makamları olduğunu hatırlatan İl Başkanı Mersinli, kamu çalışanlarının hiç bir mazeret üretmeden herkese hizmet etmekle mükellef olduğunu ifade etti. Başkan Mersinli, şöyle konuştu: ’’Hepimizin bildiği üzere AK Parti hükümeti olarak Türkiye’de 17 yıldır aralıksız şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu hizmetlerimizden şehrimiz Manisa en iyi şekilde faydalanıyor. Başta bu hizmetlerden yararlanma noktasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sağlıktan ulaşıma, eğitimden iletişime, tarımdan ekonomiye kadar hükümetimiz elinden geldiğince Manisa’ya olan desteklerini esirgemiyor ve yapmış olunan hizmetleri hepimiz görüyoruz. Bizlere düşen bu yatırımlara sahip çıkmak, ülkemizin içerisinden geçirmiş olduğu bu zor günlerde daha çok kenetlenip dosta düşmana mesaj vermektir. Ama görmekteyiz ki bu yapılan çalışmalara karalama kampanyalarıyla, iftiralarla kendilerini ön plana çıkarmaya çalışan kişiler gölge düşürmeye çalışmaktadır. Gerek sosyal medyadan, gerek asılsız haberlerle kamu kurumlarımızın adını kirletmeye çalışmaktadır. Biz siyasetçiler vatandaşlarımızın temsilcisi, sözcüsü, taleplerinin aracısıyız. Ben buradan siyaset olarak üstümüze düşen görevi yerine getirerek belirtmek isterim. Kamu kurumlarında çalışan herkes vatandaşa hizmet etmek zorundadır. Halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğu bilinciyle sabah işine gelmeli, akşam yastığa başını koyduğunda da bu bilinç ve sorumlulukla rahatça yatmalıdır. Eğer kim ki işini yaparken karalama kampanyalarına ortak olur, kim kamu kurumlarımız adına zarar getirirse şunu bilsin ki yargı mensuplarımız, emniyetimiz, kaymakamlık ve kurum müdürlerimiz, valiliğimiz onun gereğini yapacaktır. Şunu da belirtmek istiyorum vatandaşlarımızın sosyal medya da çıkan asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir. Bu tip sosyal medya kullanıcılarının da gereğinin yapıldığının bilinmesini istiyorum. Tabi biz de siyaset olarak üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Şunu herkes bilmelidir ki devlet kapısı umut kapısıdır. Devlet kapıları vatandaşa soğuk yüzün değil sıcak yüzün gösterildiği yerdir. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Görevini fitneyle, fesatlıkla, kibirle işi olmadan yerine getiren herkese şükranlarımı sunuyorum"

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:37
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