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AK Partili Kurtulmuş'tan gündemi sarsacak açıklama! Yeni para sistemi mi geliyor?

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ülkede yeni bir para sistemine geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hayatımız boyunca uğraşacağımız en önemli fırsatlardan bir tanesi yeni bir para sistemine geçmek, dolara bağımlığı azaltmalıyız” dedi.

03 Mayıs 2019 Cuma 23:15
AK Partili Kurtulmuş'tan gündemi sarsacak açıklama! Yeni para sistemi mi geliyor?

Kocaeli Üniversitesi’nde etkinliğe katılan, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Güç kimdeyse o istediği şarkıyı söylüyor. Güç olduğu için bu gücü kullanıyor. Hayatımız boyunca uğraşacağımız en önemli fırsatlardan bir tanesi yeni bir para sistemine geçmek, dolara bağımlığı azaltmalıyız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan Prof. Dr. Baki Komşuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararası Öğrenci Akademisi ‘Türkiye Söyleşileri’ etkinliğine katıldı.

“Yeni bir para sistemine geçerek, dolara bağımlığı azaltmalıyız”

Yeni bir para sistemine geçmek için çabalanması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bütün söylediklerimde kararsızlık çıkarmayın tam aksine büyük tehditler büyük fırsat ve imkanlar ortaya koyuyor. Önümüzde 4 büyük imkana dikkat çekmek istiyorum. Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal sisteme ihtiyaç var. Dünya Bankası, İMF fonksiyonları yerinde değil. Dünyadaki sistem sürdürebilir bir sistem değildir. Şuanda dünya sisteminde ticaretin yüzde 65’i dolar üzerinden yapılıyor. Bütün dünya bunu konuşuyor bu sürdürülebilir bir yük değil. Dünya ticaret örgütü Asya’nın Afrika’nın bir ülkesi, onun yasalarına aykırı davransa kıyamet koparıyor. Bir gecede ABD Başkanı Trump, gümrük duvarlarını bu kadar yükselttim diyor hani dünya ticaret örgütü kontrol ederdi. Güç kimdeyse o istediği şarkıyı söylüyor. Güç olduğu için bu gücü kullanıyor. Hayatımız boyunca uğraşacağımız en önemli fırsatlardan bir tanesi yeni bir para sistemine geçmek, dolara bağımlığı azaltmalıyız. Bunu yapabiliriz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:15
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. yeni para sistemi geliyor
  4. yeni para sistemi

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