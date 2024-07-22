AK Partili Keşir: Kadınlara kapıları kapatanlar kadın üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorlar

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Ankara İl Başkanlığınca düzenlenen Daraltılmış Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

Keşir, Sincan Belediyesi Lale Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu, geçen 22 yılda partinin pek çok sorunu çözdüğü gibi özellikle kadınlar arasında ayrımcılığa neden olacak yasakları da kaldırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin iradesiyle bugün parlamentoda kadın milletvekili oranının yüzde 21'e çıktığını aktaran Keşir, bunun AK Parti'nin başarısı olduğunu dile getirdi.

Keşir kadınlar üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Geçmişte kadınlara okulların, iş yerlerinin, kamu kurumlarının kapısını kapatanlar bugün hala bizim hafızamızla alay edercesine kadın üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorlar. Geçti o günler. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kadınlar artık biliyorlar ki kimler kadın hakları konusunda samimi, kimler eğitim ve iş hayatında kadınların önünü açıyor bunu çok iyi biliyorlar. Onun için de her seçimde kadın seçmenimiz daha çok liderine sahip çıkıyor."

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Keşir, bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı kadın kolları üyeleriyle il ve ilçe başkanlarına teşekkürlerini iletti.

Toplantıya, AK Parti Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan, Jülide Sarıeroğlu, Lütfiye Selva Çam, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.