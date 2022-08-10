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Siyaset AK Partili isme yumruklu saldırı
Siyaset

AK Partili isme yumruklu saldırı

24. Dönem AK Parti Muş Milletvekili Muzaffer Çakar yumruklu saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 10:01:00 - 2022-08-10 10:05:31
AK Partili isme yumruklu saldırı

Olay, dün öğle saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki Novada Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, süper markete alışveriş yapmaya giren 24. Dönem Muş Milletvekili Muzaffer Çakar ve emekli Piyade Başçavuş Hidayet D. arasında kasada sıra meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Hidayet D. eski Milletvekili Muzaffer Çakar'ı yumruk atarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eski milletvekili olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eski asker ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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