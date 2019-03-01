AK Partili isimden dolar açıklaması: 5 TL'nin altına inecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ünal, geçen yıl Ağustos ayında İngiltere merkezli kur atağı başlatıldığını, bu sayede adeta Türkiye'nin ekonomik çatısının çökertilmek istendiğine işaret etti.

"Türkiye'de sonuç alamadılar"

Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dünyada bu yöntemle sonuç aldılar ama Türkiye'de alamadılar. Her ülkede kullanılan bu yöntemle sonuç aldılar ama Türkiye'de alamadılar. İşte 13 Ağustos'taki saldırı da bunlardan biriydi. Şimdi görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok doğru bir karardı.

"Göreceksiniz düşecek"

Müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması, 7 lira dolaylarında olan doların 5,20 seviyelerine düşmesini sağladı. Göreceksiniz, dolar seçimden sonra 5 liranın altına da düşecek. Bir sorun olduğunda toplum olarak 'Bunu aşarız' mı diyeceğiz yoksa dolarda hafif kıpırdama olduğunda 'Gördün mü, 10 lira olacak' mı diyeceğiz?"