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AK Partili isimden Deniz Baykal'a ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti'li Menderes Türel, Ankara'da tedavisi devam eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'i ziyaret etti.

14 Eylül 2018 Cuma 17:40
AK Partili isimden Deniz Baykal'a ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ankara'da hemşehrisi CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretini açıklayan Türel, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Deniz Baykal'ı Ankara'da ziyaret ettim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi paylaştım. Sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini duymak ve görmek bizleri sevindirdi. Antalyalılara selamlarını gönderdi. Kısa sohbetimizde gündemden uzak kalmadığına da şahit oldum."

TEDAVİSİ DEVAM GÖRÜYOR, HENÜZ YEMİN ETMEDİ

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017 tarihinde Ankara'daki evinde rahatsızlandıktan sonra uzun süre İbn-i Sina Hastanesi'ne tedavi gördü. Beyin damarında tıkanıklık nedeniyle tedavi gören Baykal, ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Almanya'da 2,5 ay kaldıktan sonra 20 Mart'ta yurda dönen Baykal, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Baykal, 24 Haziran genel seçimlerinde yeniden aday gösterildiği Antalya'dan partisinin birinci sıra milletvekili olarak yeniden meclis çatısına girdi. Tedavi süreci devam eden Baykal, henüz milletvekili yemini etmedi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 17:40
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  2. Ankara
  3. Menderes Türel
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