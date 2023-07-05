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Gündem AK partili isim memur maaşlarını açıkladı
Gündem

AK partili isim memur maaşlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-07-05 14:57:00 - 2023-07-05 15:07:14

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Teklifle tüm kamu görevlilerinin ücretlerinde 1 Temmuz 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında dönemi için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı Aralık 2022’de 9 bin 105 TL olan Ocak 2023 11 bin 848 TL’ye artış oranıyla birlikte Temmuz ayında 22 bin 17 TL'ye çıkacak” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile birlikte AK Parti Grup Yönetimi’nde açıklama yaptı. 17 maddeden oluşan kanun teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulduğunu açıklayan Güler, “Teklifle tüm kamu görevlilerinin ücretlerinde 1 Temmuz 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında dönemi için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı Aralık 2022’de 9 bin 105 TL olan Ocak 2023 11 bin 848 TL’ye artış oranıyla birlikte Temmuz ayında 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Temmuz artış oranı artış oranı yüzde 86'yı buluyor. 2023 yılı kümülatif artış oranı yüzde 142 gibi bir artışı sağladık. Ortalama memur maaşı Aralık 2022 10 bin 932 iken Ocak 2023’te 14 bin 417, şimdi ise 25 bin 15 TL çıkartıyoruz. Artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor” bilgilerini verdi.

Asgari ücret ile ilgili olarak Güler, “İş gücü desteği 500 TL’ye çıkarmayı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem ile ilgili olarak Güler, “Kurumlar vergisi ve motorlu taşıt vergisi düzenleme yapıyoruz. Bazı istisnaların kaldırılmasıyla ilgili düzenlemeler yapıyoruz. Bazı maktu vergilerin gayri safi yurtiçi hasıla payının azaldığını dikkate alarak, bazı maktu tutarların güncellenmesi imkan verecek şekilde düzenleme yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Güler, kovid-19 idari para cezalarının iadesini öngördüklerinin açıkladı.

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