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Sağlık

AK Partili isim koronavirüse yakalandı, böyle duyurdu: Duysalar devlet nişanı verirler!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, koronavirüse yakalandı. Şen, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 23:08:00 -
AK Partili isim koronavirüse yakalandı, böyle duyurdu: Duysalar devlet nişanı verirler!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Sosyal medyadan paylaştığı mesajla koronavirüse yakalandığını açıklayan Şen, "Nur topu gibi bir Covid 19’umuz oldu. Sağlık çalışanlarımız 4-5 saatte gereken her şeyi yaptılar. Gurur duydum. Covid 19’u Çin’de laboratuvarlarda üretenlere ise öyle dualar ediyorum ki, duysalar devlet nişanı verirler!!!" ifadelerini kullandı.

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