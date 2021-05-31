AK Partili isim koronavirüse yakalandı, böyle duyurdu: Duysalar devlet nişanı verirler!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, koronavirüse yakalandı. Şen, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Sosyal medyadan paylaştığı mesajla koronavirüse yakalandığını açıklayan Şen, "Nur topu gibi bir Covid 19’umuz oldu. Sağlık çalışanlarımız 4-5 saatte gereken her şeyi yaptılar. Gurur duydum. Covid 19’u Çin’de laboratuvarlarda üretenlere ise öyle dualar ediyorum ki, duysalar devlet nişanı verirler!!!" ifadelerini kullandı.