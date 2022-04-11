AK Partili isim görevi bıraktı
AK Parti Adana Yönetim Kurulu üyesi Emine Karaköse, özel sebepler nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldı.
AK Parti Adana Yönetim Kurulu üyesi Emine Karaköse sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa etti. Karaköse açıklamasında kararını 'özel sebeplerden dolayı' aldığını açıkladı.
Emine Karaköse, istifa duyurusunda şu ifadeleri kullandı:
"Özel sebeplerden dolayı İl Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa ediyorum, bir AK Parti sevdalısı olarak her zaman partimin yanındayım."