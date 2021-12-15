AK Partili Hamza Dağ’dan ekonomi mesajı

Yeni akit Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, resmi sosyal medya hesabından ücretli çalışan sayısının arttığını söyledi.

Hamza Dağ, “Ücretli çalışan sayımız artıyor ve bütçe fazlası veriyoruz. Ekim ayı için geçen yıla oranla 1 milyon 100 bin kişinin daha ücretli çalışan olmasıyla %8,6 oranında artış kaydettik. Merkezi yönetim bütçe dengesi ise kasımda 32 milyar TL fazla verdi. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamız neticesinde olumlu gelişmeler görmeye, ekonomisi daha sağlam temellere sahip bir Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.