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Aktüel AK Parti'li Dağ partisinin Tire ilçe kongresinde konuştu:
Aktüel

AK Parti'li Dağ partisinin Tire ilçe kongresinde konuştu:

"Yaptığımız araştırmalarda, bizim Libya politikamızı sorduğumuzda CHP tabanından da İYİ Parti tabanından da çok ciddi destek olduğunu görüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 21:31:01 -
AK Parti'li Dağ partisinin Tire ilçe kongresinde konuştu:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP ve İYİ Parti tabanının Libya ve Doğu Akdeniz politikalarına destek verdiğini söyledi.

Tire Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tire İlçe Kongresi'ne katılan Dağ, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış politikadaki hamlelerine değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikaya yönelik sözlerini eleştiren Hamza Dağ, şöyle konuştu:

"Ana muhalefetin genel başkanı bu ulusalcı konjonktürde, Libya'ya gidiyoruz 'Yalnızız' diyor. Doğu Akdeniz'e gidiyoruz 'Yalnızız' diyor. Yalnız olduğumuz için hiçbir şeye karışmayalım mı? Niye yalnızız? İşte biz kendi hakkımızı, hukukumuzu savunduğumuz için kendi değerlerimizi savunduğumuz için o coğrafyalarda o milletlere faydalı işler ve aynı zamanda bu ülkenin insanlarına orada imkanlar açtığımız için bize şu an cephe alıyorlar. Cibuti'de o merkezi açmasanız, Somali'de herkes gibi gözünüzü kapatsanız, Sudan'da Sevakin Adası'yla ilgili işlem yapmasanız, Libya'da Hafter'e karşı Serrac'ı desteklemeseniz, Doğu Akdeniz'de sesiniz çıkmasa sizden iyisi olmaz. Niye siz bugün iyisiniz onlarla? Çünkü sesiniz bugün de çıkmıyor. Yarın iktidar namzeti olarak kendinizi görmenize rağmen iktidar olacak olursanız da görmeyeceğinizi, orayla ilgili hiçbir hesap yapmayacağınızı bildikleri için siz onlarla iyi oluyorsunuz."

Dağ, pek çok kesimin kendileriyle aynı duyguları paylaştığını belirterek, "Yani bugün Türkiye'de yaptığımız araştırmalarda, bizim Libya politikamızı sorduğumuzda CHP tabanından da İYİ Parti tabanından da çok ciddi destek olduğunu görüyoruz. Doğu Akdeniz'deki çalışmamızda çok ciddi destek olduğunu görüyoruz." dedi.

Kongrede, mevcut başkan Mert Falakalı ile Ali Kaygusuz aday olarak yarıştı. Falakalı 193 oy ile yeniden başkan seçilirken, Kaygusuz ise 89 oyda kaldı.

Kongreye, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır ve Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de katıldı.

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