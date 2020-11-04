AK Parti'li Çelik'ten Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının açıklamasına tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının açıklamasına ilişkin, "Bu açıklama Rum tezlerine biat etmek, Türkiye ve KKTC'ye düşmanlık etmektir. Açıklamadan anlaşılacağı üzere bu zihniyet, Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türklerinin menfaatleri noktasındaki kararlı tutumunu ve Sayın Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türkü'nün haklarına sahip çıkma iradesini sorun olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasınca yapılan basın açıklamasında, faşist ve ahlaksız bir dille Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırıldığını belirtti.

Metnin, iftira ve nefret suçuyla dolu olduğunun altını çizen Çelik, "Bu metin bir açıklama değil karanlık bir zihniyetin tezahürüdür. Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bu yapılanma tarafından kullanılan ifadelere siyasi ve hukuki olarak en sert karşılığı vereceğiz. İsmindeki 'Türk' sıfatını hak etmeyen bu yapılanmanın sözde açıklamasını bir 'beşinci kol faaliyeti' olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin milli iradesini hiçe sayan bu yapılanmanın, Rum Kesimi lideri ile görüşmesi öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı hedef aldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük haddi aşan bir açıklama yaptığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bu açıklama Rum tezlerine biat etmek, Türkiye ve KKTC’ye düşmanlık etmektir. Açıklamadan anlaşılacağı üzere bu zihniyet, Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türklerinin menfaatleri noktasındaki kararlı tutumunu ve Sayın Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türkü'nün haklarına sahip çıkma iradesini sorun olarak görüyor. Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru makamlarını hedef alan bu sözde açıklama bir kara propoganda metnidir. Türkiye ve KKTC vatandaşlarının demokratik iradesini hedef almaktadır. Bu kara propaganda metnine imza atan zihniyet, demokratik değerlerden nasibini almamış zihniyettir.

Rum liderine Cumhurbaşkanımızı ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı şikayet etmeye kalkan bu çarpık zihniyetin siyasi pusulasının Türkiye ve KKTC düşmanlığı olduğu açıktır. Bu açıklama tüm Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına düşmanlık etmektedir. Demokratik değerlere düşman bu zihniyet, Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef alarak iftiralarına devam etmiştir. Cumhurbaşkanımıza karşı Yunan ve Rum faşistlerin diliyle konuştukları açıktır. Bu, onların hangi adrese kayıtlı olduklarını da gösteriyor."

- "Rum tezlerine ve EOKACI siyasete biat"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türk davasının öz savunucusu olduğunu ve KKTC'nin egemenlik hakları ve menfaatlerinin korunması için en güçlü desteği verdiğini vurgulayan Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Rum lidere yalvaranların, Kıbrıs Türk davasını kuvvetle savunan Cumhurbaşkanımıza iftira atması ancak karanlık bir zihniyete yakışır. Bu metni kaleme alanların Kıbrıs Türk kimliğine en ufak bir aidiyeti olsaydı Rum lidere yaranmacı bir metinle rezil olmaktan kaçınmaları gerekirdi. Bu tip yapılanmalar, KKTC'nin hak ve adalet mücadelesine ve Türkiye-KKTC kardeşliğine hiçbir şekilde gölge düşüremeyecektir.



Bu yapılanmanın Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadelerle siyasi ve hukuki olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. KTÖS'nin, Cumhurbaşkanımıza yalan ve iftiralarla saldırmasının arkasında EOKA siyasetine teslimiyet vardır. Kıbrıs Türklüğüne düşman bu siyasete geçit vermeyiz.



Öğretmenlikle ve sendikacılıkla bağdaşmayan bu açıklama Kıbrıs Türk davasına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırıdır. Rum tezlerine ve EOKACI siyasete biattır. Bu açıklamadan sorumlu olanları şiddetle kınıyoruz. Herkesi de kınamaya ve protesto etmeye davet ediyoruz."







