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AK Parti’li Canbey: “Provokasyon diyerek kurtulmaya çalışıyorlar”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP’li belediye başkan adayının mikrofonunun açık kaldığı sırada sarf ettiği sözlere ilişkin, “CHP’li belediye başkan adayı olan ‘provokasyon’ diyor ama olayın doğal ve samimi ortamda gerçekleştiği çok açık.

12 Mart 2019 Salı 20:59
AK Parti’li Canbey: “Provokasyon diyerek kurtulmaya çalışıyorlar”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP’li belediye başkan adayının mikrofonunun açık kaldığı sırada sarf ettiği sözlere ilişkin, “CHP’li belediye başkan adayı olan ‘provokasyon’ diyor ama olayın doğal ve samimi ortamda gerçekleştiği çok açık. Provokasyon diyerek olaydan kurtulmaya çalışıyorlar” dedi.


AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, HDP’nin CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile birlikte hareket ettiğinin birçok şekilde kamuoyuna yansıdığını belirterek, “Edremit’te bu durum açıkça, milletin gözünün önünde gerçekleşiyor ve bu durum son derece doğal bir ortamda gerçekleşiyor. Şahıs ‘Kürdistan’a vereceğiz, size vereceğiz’ diyor. Diyalogdan çok açık ve doğal bir şekilde aslında, HDP ile ilgili olan birlikteliklerini tüm Türkiye görmüş oldu. Bundan sonraki süreçte de elbette milletimiz bunu çok iyi bir şekilde değerlendirecek ve ona göre bir karar verecektir” diye konuştu.



“Saptırmaya çalışıyorlar”


“CHP’li belediye başkan adayı olan ‘provokasyon’ diyor ama olayın doğal ve samimi ortamda gerçekleştiği çok açık. Provokasyon diyerek olaydan kurtulmaya çalışıyorlar” diyen Canbey, “Her şey kameraların, milletin gözü önünde yaşanıyor. Şahsın AK Partili olduğu gibi bir saptırma yapmaya çalışıyorlar. Bunu da düzeltmek gerekiyor. Şahsın kesinlikle AK Parti ile ilgili bir üyeliği de yok. Edremit camiasında kişinin AK Partili olduğu yönünde bilgi bile yok. AK Parti ile uzaktan yakında ilgisi yok. Aralarındaki diyaloğun son derece doğal ve samimi ortamda gerçekleştiği çok açık” şeklinde konuştu.


Geçtiğimiz günlerde Millet ittifakı’nın CHP’li Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, Akçay Mahallesi’ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında mikrofonun açık kalması sonucu yanına gelen bir şahsın, "Bizim oy Kürdistan’a” ifadelerine karşılık, "Bize verecek demektir" şeklindeki konuşması duyulmuştu.



Öztrak’tan açıklama


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da bu olayın ardından önce Edremit Belediye başkan adayları Selman Hasan Arslan’ı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiklerini açıklamış sonra da eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’nu disipline sevk ettikleri şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 20:59
  1. doğa

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