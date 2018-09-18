AK Partili Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa ettiğini açıkladı.18 Eylül 2018 Salı 16:22
Ak Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz sosyal medya hesabı Twitter’den yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.
İşte Enver’in istifa paylaşımı:
"23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.
Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz."
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