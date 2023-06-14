AK Partili başkan neye uğradığını şaşıracak! Edepsiz Melek Mosso'ya verdirttiği konserin altından bakın ne çıktı

Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen bir kadına "Si... git, or.." diyerek küfreden bir zombiye övgüler düzen, hatta bu küfürbaz kadının kıyafetiyle dolaşacak kadar şımaran şarkıcı müsveddesi Melek Mosso’ya konser verdirten AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e bir tepki de Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’tan geldi. Yüksel için “Bay Başkan, bir süredir ortalıkta gezen maklubeye kaşık sallarken çekilmiş fotoğraflarının 10 ay sonraki yerel seçimlerde elini zora sokacağını göremeyecek kadar saf değil. Belli, kapağı bu meselelerin sorun edilmediği CHP'ye atmaya çalışıyor” ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“İzmir'de sokak ortasında Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen bir kadına "Si... git, or.." diyerek küfreden bir zombinin idolü olduğunu açıklayan, hatta bu küfürbaz kadının kıyafetiyle dolaşacak kadar şımaran lümpen bir şarkıcı var.

Arada da sahneye çıkıp bacağını açarak el işareti yapıp "Sıkıysa gelin örtün" türünden anlamsız ergen şovlarıyla haber oluyor.

Evet, bu modellerden çok.

Benim bu tartışmada ilgimi çeken, sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi, memleketteki binlerce şarkıcı arasından bu kişiyi konser vermek üzere şehrine davet eden siyasetçi tipi.

AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e göre şarkıcının sahnede "Sayın Cumhurbaşkanı" kalıbını kullanması, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde kusura bakmayın" falan demesi özürmüş, yeterliymiş.

Ve ne yazık ki, "Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp özür dileyebilmek, büyük bir erdem. Ama daha büyük bir erdem daha var, özrü kabul edebilmek" diyerek kendisini erdemli ilan ettiğini fark etmeyecek kadar izansız bu tiplerden de çok.

Sadece patlamayı bekliyorlar.

Öyle ya yine niye durup dururken birlik ve beraberliğe her şeyden çok ihtiyaç duyuyoruz anlamadık? Savaş mı çıktı?

Hayır.

Ama 10 ay sonra yerel seçimler var.

Ve Bay Başkan, bir süredir ortalıkta gezen maklubeye kaşık sallarken çekilmiş fotoğraflarının 10 ay sonraki yerel seçimlerde elini zora sokacağını göremeyecek kadar saf değil.

Belli, kapağı bu meselelerin sorun edilmediği CHP'ye atmaya çalışıyor.

Neden olmasın?

12. yenilgisini yerel seçimlerde telafi etmekten başka şansı olmayan Kemal Bey'in sağdan da oy almak için aradığı muhafazakâr görünümlü şahin modeline de uyuyor.

Ekrem İmamoğlu'ndan nesi eksik mesela?”



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