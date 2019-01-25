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AK Partili başkan adayına bıçaklı saldırı!

AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'ye bıçaklı saldırı düzenlendi. Yeni, saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı.

25 Ocak 2019 Cuma 19:42
AK Partili başkan adayına bıçaklı saldırı!

AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırıya uğradığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırıya uğradığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bıçaklayarak kaçtı

Alınan bilgiye göre, Fikret Yeni, merkez Seyhan ilçesindeki bir restorana gitti. Burada oturduğu sırada elinde bıçakla yaklaşan bir kişi, Yeni'yi bıçaklayarak kaçtı.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 19:42
  1. Fikret Yeni
  2. Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni

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